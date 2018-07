Nii lasteaia- kui kooliõpetajate palgad on viimastel aastatel üsna kiirelt üles liikunud, kuid huvikoolides lapsi juhendavate inimeste töötasu on paigal seisnud või nihkunud väga napilt. Viimati kerkis huvikooli õpetajate palgafond jaanuaris viis protsenti, septembrist tõuseb palk kolm protsenti. Samal ajal on teiste õpetajate palgad kerkinud 10-15 protsendi võrra aastas.