Terviseameti Lõuna talituse juhtivinspektor Kaja Laursoo lausus, et kuigi hinnangulisi vee puhtuse klasse pole määratud, võib võetud proovide põhjal siiski öelda, et Viljandi ja Paala järve vesi on olnud sel suplushooajal väga hea. Sama kiiduväärt oli olukord ka mullu.