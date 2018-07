Selle eest, et meie lastest ei saaks pätid ja joodikud, seisavad hea inimesed, kelle brutokuupalk jääb 700 euro kanti. Niisugune lause on muidugi liialdus ja jäme lihtsustus, ent see juhib tähelepanu murele, mida võib ilma liialdamata pidada väga suureks.