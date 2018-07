Poliitjonn seljatas mõistlikkuse

Konjunktuuriinstituut on kahel viimasel aastakümnel korraldanud uuringu, mis kirjeldab Eesti elanike alkoholitarbimise harjumusi ja muutusi aastate lõikes. Alates 2012. aastast on alkoholitarbimine vähenenud, seda keskmiselt 0,4 liitri võrra aastas. Senise, tasakaalustatud aktsiisipoliitika jätkumisel oleksime tõenäoliselt jõudnud 2017. aastal olukorda, kus tarbimine oleks esimest korda kukkunud allapoole alkoholipoliitika rohelises raamatus rahvatervise ühe olulisema eesmärgina sätestatud tasemest: kaheksa liitrit absoluutalkoholi elaniku kohta.

Maikuises uuringus avaldatu oli aga ehmatav poliitikutele, kes on viimasel paaril aastal enda ilmeksimatuses veendunult eiranud kõiki ekspertide, kaupmeeste ja ka tootjate hoiatusi, sest Eesti elanike kogutarbimine kasvas hoopiski 0,7 protsenti. Kuid selle asemel, et jäärapäiselt läbi surutud valeotsuste mõju tunnistada, võeti kasutusele demagoogia – 0,7-protsendiline tõus polevatki kasv, vaid (varem langustrendi näidanud) olukord on stabiilne ja selles olevat üldsegi süüdi majanduskasv.

Tarbimise «stabiliseerumise» põhjendamine majanduskasvuga on kenakesti demagoogiline nõks, kuivõrd Eesti majandus on kasvanud juba viimasel üheksal aastal. Tõsi on, et 2017. aasta kasv oli viimaste aastate kiireim. Samas on Eesti inimeste keskmine brutokuupalk juba alates 2011. aastast kasvanud keskmiselt üle kuue protsendi aastas, sealhulgas ka eelnenud tarbimisnäitajate languse aastatel.

Seetõttu on vaid soovunelm väita, et kui alkoholitarbimine alates 2012. aastast stabiilselt langes, siis äkitselt 2017. aastal muutus majanduskasv «ohtlikuks» ja viis tarbimiskõvera taas üles.

TEINE DEMAGOOGIAVÕTE aktsiisijonni õigustajate arsenalist on hinnang piirikaubandusele. Ühelt poolt on märgiline, et hoolimata nii eelnevatest hoiatustest, teiste riikide kogemusest kui ka ametlikust maksustatistikast, seati terve eelmise aasta vältel pea et kahtluse alla piirikaubanduse kui sellise eksisteerimine üleüldse. Pärast eelarvelaekumistest vastu vaadanud 55-miljonilist auku viimaks tunnistati piirilt ostlemise alahindamist.

Ent olge mureta! Nüüdseks olevat kõik järeldused tehtud, protestiostude kõrghetk möödas ja ostud olla suisa vähenenud.

Julged sõnad. Eriti arvestades asjaolu, et rahandusministeerium on alles mullu detsembris kinnitatud riigieelarves alkoholiaktsiisi tuluprognoosi tänavu esimesel poolaastal alandanud juba kahel korral, kokku 83 miljoni (!) euro võrra.

Iga päev nii Eestis kui Lätis kolleegide ja kaupmeestega suheldes näen vastupidist pilti: ostud nii Lõuna-Eesti maakondades (sealhulgas Viljandimaal) kui ka teiste Eesti piirkondade kauplustes on mullusega võrreldes jätkuvalt languses, samas kui juunis kasvas piirimüük enam kui kolm korda. Käiakse ka Põhja- ja Kirde-Eestist, saartelt ja isegi Tallinnast.

Muidugi kannatab statistilisi uuringunumbreid pöörata nii- ja naapidi ning väita, et väike tarbimise tõus polegi mingi tõus. Kuid reaalsed müüginumbrid kaupluses räägivad teist keelt. Juunis pärines kogu Eesti siseturule soetatud õllest 35 protsenti Läti piiril asuvatest kauplustest. See tähendab, et seitse (!) lõunanaabrite kauplust müüb üle poole sellest kogusest, mis 1500 kauplust Eestis kokku.