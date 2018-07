Praeguses globaliseeruvas maailmas on raske eksootilisena mõjuda. Nigerist pärit Bombino suudab seda siiski. Oma uhke djellaba lehvides kitarriga laval loitsiv tuareeg Bombino on efektne vaatepilt mis tahes maailmanurgas. Mul on siiralt hea meel, et pärast mitmendat-setmendat aastat on Viljandis laval artist, kelle nimi on tuttav üle ilma ja seda mitte ainult kõrbebluusi fännidele.