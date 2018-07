Meelespea kuumarabanduse vältimiseks!

Joo palju vett! Kõrgete temperatuuride korral peaksid jooma vett iga 15-20 minuti tagant ja hoidma veepudeli kogu aeg endale lähedal. Oluline on, et tarbiksid võimalikult vähe alkoholi, sest alkohol kiirendab vee väljumist organismist - alkoholi tarbimisel peaksid jooma kõrvale sama palju vett. Folgialal pakume sulle võimalust täita oma veepudelit korduvalt tasuta kraaniveega, otsi toidualalt üles kätepesu- ja veevõtupunkt.

Kanna peakatet! Kaitse oma pead päikesepiste eest ja pane pähe õhuke müts, torusall, rätik või kübar, et kaitsta lisaks ka peanahka põlemise eest ning juukseid kõrvetava päikese eest. Kui oled folgile tulemas koos lapsega, siis hoia silm peal, et lapsel oleks samuti päikese käes olles peakate kogu aeg peas ja vajadusel jahuta lapse pead vähese veega.

Kanna kaasas päikesekreemi ja määri seda iga paari tunni tagant uuesti kehale. Päike on salakaval ja kui mõni koht jääb kreemitamata, võib see õhtul juba valusalt tunda anda. Vali kõrgema SPF-iga päikesekreem, nii pead harvemini kreemi uuesti kehale kandma.

Püüa leida varju kuuma ja lõõskava päikese eest . Kuumus on väsitav ja otsene terav päike võib teha olemise uimaseks ning pea võib hakata ringi käima. Kui see peaks juhtuma, siis leia esimene varjulisem koht ja joo palju vett. Tark tegu oleks püsida terve päeva jooksul pigem varjulisemas kohas.

Kanna heledaid ja õhku läbilaskvaid riideid , nii on suvepäeva hoopis mõnusam nautida. Heledad riided ei tõmba nii palju päikest ligi kui tumedad riided ja õhku läbilaskvate avarate riietega ei hakka õues nii kiiresti palav ja jaksad rohkem artistide esinemiste ajal tantsu vihtuda.

Hoia ennast ja lähedasi. Kui näed, et keegi on hädas, pöördu julgelt festivali meeskonna poole ning pea meeles, et festivalil toimetab punane rist Pärimusmuusika Aidas ja vastab operatiivselt kõnedele numbril +372 5330 8311.