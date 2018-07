Ringitasude kasv toob õpetajatele lisaraha

Kehtima jäävad kõik senised soodustused vähe kindlustatud ja paljulapselistele peredele. Nii on ka edaspidi vanemad huvikooli õppetasu maksmisest vabastatud, kui huvikoolis käib kolm või enam last, peres kasvab neli või enam last või kui pere on toimetulekutoetuse saaja.