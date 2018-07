Algav pärimusmuusika festival ootab 800 esinejat  

Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik ja pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa on ootusärevuses, sest Viljandisse on oodata 800 esinejat. Ta korraldab festivali juba 12. korda, ent tõdeb, et emotsioon on endine. «See on üks kummaline tunne, natuke isegi sõltuvusttekitav, natuke on kõhe, et äkki ma unustasin midagi, ja teisalt on adrenaliin põhjas ja rõõm ajab üle ääre. Sajaga,» vahendas programmipealiku tundeid festivali pressiteenistus.