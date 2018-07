Niimoodi käituvad nad tavaliselt kartusest, et tundmatud ringisõitjad on vargad, kes on tulnud enne kuritegu maad kuulama. Enamasti võõrastel siiski halbu kavatsusi pole. Igast teeotsast sisse keerav autojuht võib olla näiteks rändaja, kes otsib seal kandis kasvavat hiiepuud.