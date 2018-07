Osaühingu Siller Auto juhatuse liige Ervin Juht märkis, et suvel saab nende autopesulas pigipesu ligi kümme sõidukit nädalas. Tema sõnul on see igapäevane töö, aga tänavu on seda tulnud isegi rohkem teha. «Sel suvel on 20 protsenti rohkem autosid läbi käinud, sest tehakse palju pindamisi ja teetöid,» seostas Juht pigiplekkide rohkust kuumade ilmadega.