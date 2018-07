Viljandi pärimusmuusika festivali halduspealik Peedu Põld nentis esmaspäeval, et korraldajatele teevad suurimat peavalu linlased, kes ignoreerivad liiklusmärke ja pargivad auto kohta, kus see töid takistab. «Linnavalitsuse juures soovime piletimüügitelki üles panna, telgi jupid on kohal, inimesed on olemas, aga üks autojuht on eiranud liikluskorralduse reegleid ning pargib vales kohas. Seega me ootame,» lausus Põld ja lisas, et ei oskagi teha muud peale politseisse helistamise.