Lasteaedade köögist tulev raha läheb mänguväljakutesse

"Kõige suurem osa sellest rahast on planeeritud mänguväljakutel olevate turvaalade suurendamiseks," selgitas linnavalitsuse kinnisvarahaldusameti juht Andres Mägi. Sisuliselt tähendab see liiva või kummipuruga kaetud alade suurendamist kiikede ja ronimisseinte ümbruses.

Järgmiseks on kavas lammutada need mänguvahendid, mis on vanad ja parandamist enam ei kannata, ning kõige väiksem osa rahast läheb mänguplatside parandamiseks. Kui see töö tehtud saab, on linna lasteaedadel kokkuvõttes vähem mängimiseks mõeldud atraktsioone kui praegu.