Mida võtta festivalile kaasa?

Pilet

Viljandi pärimusmuusika festivalile tulles võta kindlasti kaasa pilet, ära palun prindi piletit välja, vaid otsi see enne telefonist üles. Nii säästame üheskoos loodust. Kui sul on sooduspilet või -pass, siis võta eelnevalt enne piletikontrolli välja ka soodustust tõendav dokument.

Jope või vihmajakk

Võib juhtuda, et hilise kontserdi ajal hiilib ligi ööjahedus või hakkab kontserdi ajal ootamatult vihma sadama, selle tarbeks on väga nutikas panna seljakotti jope. Vihmavarjuga festivali alale ei pääse, seega tasub kasutada kas jopet või vihmakeepi.

Korduvkasutatav pudel

Päikesekreem

Niisked salvrätid ja/või käte desinfitseerimisvahend

Niisked salvrätid on kasulikud käte või istepinkide puhastamiseks, samuti on nendega mugav end värskendada. Festivalialal on mitmeid kätepesukohti, kuid parem on kui sul on ka endal kaasas vahend käte puhastamiseks.