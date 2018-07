Põllumehi on kimbutamas lina-tähtöölase röövikud

Veebleht agronoom.ee kirjutab, et nii mõnelgi pool on jõutud ka pritsima ja taimi päästma mindud ning pritsimise ajal traktori esiraskusele kogunev mass on olnud päris õudu tekitav.

Lina-tähtöölane meie tingimustes ei talvitu ja tavapärastel aastatel pole levik ka nii massiline olnud, kuid sel aastal kohati lausa masslevikus on «süüdi» kuumalaine ja soojad õhuvoolud. Liblikad saabuvad meile koos soojade tuultega Lõuna-Euroopast, alates mai teisest poolest kuni oktoobrini ning sobivates tingimustes muneb üks emane liblikas 500 kuni 600 muna, kuid võib muneda ka kuni tuhatkond muna.

Munadest kooruvad röövikud meie praegustes soojades tingimustes paari päevaga, seetõttu on väga oluline põldude seiret teha korduvalt mõne päeva tagant. Kui röövikuid on massiliselt, on nad võimelised hävitama väga kiiresti kõik lehed, kõdrad, varred, taimed… Isu on neil täitmatu. Röövikud maiustavad kõigega, mis ette jääb.

Veeblehel seisab ka, et tõrjeks sobivad väga hästi erinevad kontaktsed insektitsiidid, kuid oluline on pritsimisel röövikutele pihta saada. Tihtipeale asetsevad nad taimelehtede all või alumistel taimeosadel ning kuna taimik on juba nii suur, et igalepoole pritsimislahus ei pruugi ulatuda, siis võib vajalik olla ka süsteemsete lahenduste kasutamine. Igal juhul peaks veekulu olema ka piisav, arvestades taimede suurust ja ilmastikutingimusi.