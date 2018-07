Rakendisportlased võistlevad nädalavahetusel Olustveres

Olustveres näeb nii ühe- kui kaherakendeid. Esimest korda võistleb Eestis rahvusvahelisel tasemel seni meie edukaim kutsar Pille-Riin Roosileht, kes elab ja töötab Euroopas. Roosileht on Eestit esindanud noorhobuste üherakendite maailmameistrivõistlustel ja on nüüd asunud võistlema paarisrakendiga. Lisaks temale on stardis teised tuntud Eesti kutsarid, kellele pakuvad konkurentsi võistlejad Soomest, Venemaalt, Lätist ja Leedust.