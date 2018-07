Sammulis on tühermaale kerkinud hotell

Üks võistluse korraldajaid, rajameister Teet Juul andis selgitust, et ehkki nende tallide juures on ajutine hobuhotell püsti esimest korda, on selline rajatis mitmele päevale jagatud võistlustel siiski võrdlemisi tavaline vaatepilt. «Bokse kasutavad ratsud, kes on kohale toodud kaugemalt, lähiümbrusest tulevad hobused viiakse ööseks koju,» selgitas Teet Juul. Tema sõnul mahub kogu ehitis kokkupakituna ühe reka koormasse.