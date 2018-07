Tamm: põua tõttu pole plaanis erakorralist olukorda välja kuulutada

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles pressiteate vahendusel, et erakorralise olukorra väljakuulutamise võimalust praegune hädaolukorraseadus põua tõttu ette ei näe. «See aga ei tähenda, et me selles küsimuses põllumehele appi ei tule. Oleme ette valmistamas pöördumist nii pankade kui ka põllumajandussaaduste kokkuostjate poole, kutsudes neid üles põllumeeste kohustuste täitmisse seoses põuaga mõistlikult suhtuma,» ütles minister.

Maaeluministri sõnul on põuaga sel aastal probleeme Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas. «Kutsun kõiki meie põllumehi üles koostööle, et loomasööt saaks sel aastal varutud ja teravili väärindatud. Meil on endiselt omajagu hooldatavat põllumajandusmaad, kus niidetav või hekseldatav rohi jääb kokku koristamata − see potentsiaal tuleb praeguses olukorras täielikult ära kasutada,» sõnas minister.