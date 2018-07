Viljandi valla elanikud on viimasel ajal postitanud sotsiaalmeediasse fotosid autodest, mida nad on märganud ringi sõitmas ja peatusi tegemas. Postitajad kutsuvad üles ettevaatusele. Politsei sõnul ei tasu aga arvata, et igas võõras sõidukis on potensiaalsed vargad, vaid need võivad olla turistid.