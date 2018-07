See on ilmekas näide, et ühel eluperioodil oli Guns N’ Roses mulle väga oluline bänd. Muidugi pean tunnistama, et pärast põhikoosseisu lagunemist huvi nende meeste tegevuse vastu vaibus. Ning tundus, et lootus Slashi, Duffi ja Axlit koos ühel laval näha on sama suur nagu ujuda Viljandi veekeskuses.