Tõsi, eelmise nädalavahetuse sündmused Viljandis ja ka meie kaaslinlastega Ukrainas asetleidnu näitasid selgelt, et kõik pole sugugi parimas korras. Narkosurmad, inimese süütamine ning hukkumine ülimalt õnnetu komistamise tagajärjel – kõik need juhtumid juhtisid tähelepanu mingile suurele probleemile. Aga ma ei usu, et see must nädalalõpp oli iseloomulik just Viljandile.