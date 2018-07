Linnapea kohtus ministriga, jutuks tuli teede ehitus

«Mul on väga hea meel, et minister Viljandimaad külastab ja näeb siinseid tõelisi probleeme. Küllap on kõik, kes on mööda maanteed Viljandisse saabunud, märganud, et linna piiri ületades muutuvad teed väga ebaühtlaseks. Selle põhjuseks pole praeguste ja eelmiste linnajuhtide tahtmatus või saamatus teid korda teha, vaid omavalitsuse rahaline seis. Riigi seadustega omavalitsustele eraldatava maksutuluga ei ole Viljandi ja teised maakonnakeskused mitte kunagi võimelised oma teedevõrku rahuldavasse korda seadma,» edastas linnapea Madis Timpson jutu Viljandi avalike suhete spetsialist.