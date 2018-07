Elamut ehitava osaühingu TPMM juhatuse liige Ivo Karilaid selgitas, et kolme korruse peale on kavandatud kuus korterit. Korterite hindu ja ostjate huvi nende vastu Karilaid veel kommenteerida ei soovinud. «Kaua oodatud ehitus algas,» kinnitas ta ning lisas, et elamu peaks valmima hiljemalt järgmise aasta jõuludeks.