Isegi kui Eesti oleks palju rikkam riik, tuleks haigekassal ikka ja jälle vastata, et raha jääb puudu. Kui asi puudutab tütarde ja poegade, emade ja isade tervist ja ravi, siis pole raha kunagi piisavalt. Mida jõukamaks muutub ühiskond, seda kõrgemale kerkib ootuste latt. Ületada on seda peaaegu võimatu. See on paratamatus.