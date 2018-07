Postimees avaldas kolmapäeval füüsiku, Eesti noorte teaduste akadeemia presidendi, nelja lapse ema Els Heinsalu arvamusloo, milles too kirjeldas, kuidas tema käest on Itaalias küsitud lausa, kas ta on mingi ususekti liige. Rääkimata lõpututest kommentaaridest, et tal on nii-ii palju lapsi.