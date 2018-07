SELLE NÄDALA algul said Sakala lugejad poliitik Helmut Hallemaa vahendusel teada, et ma olen rikkunud head ajakirjandustava ning pannud riigikogu ja Viljandi volikogu liikmele sõnu suhu. See on karm süüdistus ning võrdub sellega, kui ajakirjanik süüdistab poliitikut korruptsioonis.