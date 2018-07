LAGEDA TAEVA ALL? Need 4 võimalust tagavad Sulle majutuskoha Viljandi pärimusmuusika festivaliks!

Telkla

Iga noore festivalikülastaja kohustusliku folgikogemuse hulka kuulub ööbimine telklaagris, kus telk-telgi kõrval on ööbimas ehtsad folgi ja festivalimelu fännid. Telklas ööbimine maksab 5€ öö inimese kohta, pesemisvõimalusi saab kasutada lisatasu eest Viljandi Spordihoones ja Ingeri hostelis. Telklas ööbides saab autentse festivalikogemuse ja ei tasu karta, et öösel telklas magada ei saa - öörahu algab kell 23 ja korra tagavad telkla töötajad ning G4S. Ka tühja telefoniaku pärast ei pea telklas muretsema, olemas on telefoni laadimise võimalus.

Tudula

Tudula on hea majutuskoht neile, kes eelistaksid telgikatusele päris katust pea kohale. Tudula asub ka sel aastal Viljandi Vaba Waldorfkoolis (Lutsu tn 3). Selleks, et tudulas ööbida, tuleb kaasa võtta oma magamiskott, madratsid on koolimajas juba olemas. Hind tudulas ööbimise eest sõltub sellest, kui varakult ööbimise omale broneerid ning kui mitu päeva festivali ajal tudulas ööbida tahad - vaata lisainfot siit:

Glämping

Glämping on uudne variant ööbimiseks neile, kes tahaksid saada põnevamat ööbimiskogemust, kui tavalises telklas ööbimine. Glämping hotellis on ilmastikukindlad telgid koos madratsitega neljale inimesele ja valida saab kahe erineva variandi vahel - ühe puhul on telgis vaid madratsid, kõik vooditarbed tuleks endal ise kaasa võtta. Teise, veidi eksklusiivsema variandi puhul, on telgis olemas lisaks madratsitele kõik vooditarbed, veidi mööblit, maas on vaibad - ööbimine nagu hotellitoas. Glämpingu kohta loe lisa siit:

Kodumajutus