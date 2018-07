Spordikooli vilistlastest saavad Prantsusmaal võistkonnakaaslased

Kristiine Miilen ütles, et ootab uuelt hooajalt eelkõige arengut isiklikus plaanis. «Mingi ettekujutus liiga tasemest on olemas. Et Treville mängis mõni hooaeg tagasi samuti kõrgliigas, peaks see olema meie miinimumeesmärk,» rääkis Miilen. «Isiklikus plaanis loodan saada vastutust ja usaldust rasketel hetkedel, samuti teha individuaalset tööd palju bloki ja vastuvõtu kallal.»