200 ruutmeetrit muti -ja kanavõrku, 1400 minutit videolinti ja jäätisepakendid on vaid väike osa tänavusest folgi lavakujundusest.

Piirkonnapõhised kujundused

Sel aastal on Amur ja ta meeskond suunanud pilgud setomaale, nii on kasutatud piirkonna värvitoone - hõbe, must, punane, valge. Lisaks traditsioonilist kasttikandit, mustreid ja sümboleid. Triin usub, et kui “Sajaga!” realiseerub muusikas noore energia näol, siis lavakujunduses visualiseerub festivali teema pidulikkuse, suurejoonelisuse ja lihtsalt tähistamisena: “Sajaga pidu, sajaga tähistamine. Minu jaoks on parim viis just nii seda teemat kujundusse kanda!”

Kogumisaktsioon ja plaadimäng

Koostöös Ugala teatriga kuulutati välja CD-plaatide kogumisaktsioon, mille käigus toodi kokku umbes 4000-5000 plaati. Täpset arvu ei tea, kuna lugemine läks sassi. Kogutud plaate kasutab kujundusmeeskond hiigellitritena ja plaadiümbriseid läheb Ugalal tarvis nende lavastuse “Once” tarbeks.

Triinu meeskonnas käib kogutud plaatidega üks vahva mäng, sest käib töö ja vile koos. Suurest kastist võtab iga liige pimesi korda-mööda plaate, mida mängida. “Reegel on see, et ükskõik, mis plaat tuleb, on vaja see lõpuni kuulata. Nii ongi juhtunud, et oleme kuulanud näiteks Inest, Meie Meest, Frank Sinatra Xmas songs, Jüri Homenjat ja muud taolist,” naeris Amur ning lisas, et kõige mõnusamad on muidugi kellegi kodus kõrvetatud plaadid, mille peal on kirjas lihtsalt “musa” või “Eesti mix”, sest kunagi ei tea, mis sealt nüüd tuleb.

Muti -ja kanavõrk ning taaskasutatud kangad

Triin on väga keskkonnateadlik kunstnik ning jälgib enda tegemistes alati, et iga samm oleks loodusele võimalikult vähe koormav: “pean iga inimese kohuseks jälgida tarbimist, kasutada võimalikult palju asju korduvalt või leida neile uus elu. Meie kodu on hoidmist väärt ja selle mõttega teen ka tööd ning folgi lavakujundusi!”

Näiteks ei kasutata liimi või “nipukaid” vaid tõepoolest võimalikult palju on taaskasutust. Seda nii kogutud kangaste näol, aga ka kangale prinditud vanad fotod, 1400 minutit VHS kassettidest videolinti ning näiteks eelmise aasta folgi jäätisepakendeid, mis Premial üle jäid.