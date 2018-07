Kange alkoholi maksukahju jõudis poole aastaga uue rekordtähiseni

Eesti suuremaid kange alkoholi ja veini tootjaid ning maaletoojaid ühendava alkoholitootjate ja maaletoojate liidu (ATML) andmeil osteti Läti piiripoodidest selle aasta esimese kuue kuuga 1,626 miljonit liitrit kanget alkoholi. Eesti riigile jäi selle arvelt laekumata koguni 20,1 miljonit eurot aktsiisi ja käibemaksu. ATML prognoosib, et aasta lõpuks müüakse Läti piiril 3,5 miljonit liitrit kanget alkoholi ehk 23 protsenti rohkem kui mullu.

Kui 2018. aasta esimese poolaastaga müüdi Läti piiril 1,62 miljonit liitrit kanget alkoholi, siis mullu oli see kogus 1,43 miljonit liitrit ja 2016. aastal vaid 0,27 miljonit liitrit. Aktsiisi- ja käibemaksu poolaasta kahju kasvas 2016. aasta kolmelt miljonilt eurolt mullu 16,796 miljonini ja tänavu ületas juba 20 miljoni euro piiri.

Eesti ainsa piiritusetootja Estonian Spiriti ning Moe peenviinavabriku juht Sven Ivanov märkis, et Eesti kvaliteetjooke tootvad destilleerijad on sattunud väga raskesse seisu.

«Uute toodete turuletoomine on paljudele väiksematele tootjatele äärmiselt raske. Müük väheneb, sellest põhjustatuna väheneb ka tootmine, mis omakorda tõstab ühe pudeli hinda,» selgitas piirikaubanduse destruktiivset ahelmõju Ivanov. «Kange alkoholi müügimahud kukkusid tänavu esimese poole aastaga kaks korda rohkem kui mullu sama perioodiga. Lõunapiirilt on tagasi võetud kõigest veerand. Seega on kaotus suur.»