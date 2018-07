2015. aasta suvest alates, mil sigade Aafrika katk jõudis Eestis esimesena just Viljandimaa farmidesse, on jahimehed küttinud metsas nii palju sigu, et nende populatsioon on suures osas hävitatud. Näiteks 2016. aasta märtsis lasti ainuüksi Viljandimaal jahihooaja jooksul 1255 siga.