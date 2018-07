Viljandi valla keskkonnaspetsialisti sõnul on Sinialliku järv rohekashall veetaimede õitsemise tõttu.

Sinialliku järv on muutunud ebatavaliselt roheliseks ja läbipaistmatuks. Seda nähtust võib põhjustada veetaimede õitseng ja aeglane veevahetus ning Viljandi vald tellis veeproovid, et veenduda, kas järves on ohutu ujuda.