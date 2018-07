Pärast festivali jääb ait katuseta

Aida töötajad avastasid juba kolm-neli aastat tagasi, et maja suurde saali tilgub vesi sisse ning lae puitkonstruktsioonid on saanud niiskuskahjustusi. Samuti hakkas katusekivide alla külmade ilmadega tekkima jää ning majal on nende defektide tõttu suured soojakaod, mis on omakorda küttearved lakke ajanud. Osalt läbi vajunud katuse parandamiseks ja konstruktsioonide tugevdamiseks tuleb aga maha võtta kogu katus.