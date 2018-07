Hetke jäädvustamine edaspidisteks aegadeks tähendab paratamatult, et sa pole sellessamas hetkes, kui see parajasti käes on, täielikult sees. Kiire pildistamise puhul läheb tähelepanu ainult korraks kaadri paigasoleku kontrollimisele. Videot tehes võib aga terve muusikapala või mis tahes muu, mida filmitakse, lahtiste silmadega maha magada.