Kahjuks on õnn otsa saanud, sest tänavu sai ainuüksi kuue kuuga liikluses surma 40 inimest. Teisisõnu on toimunud mitme aasta võrra tagasiminek. See tõdemus oli piisavalt karm, et panna majandus- ja taristuministrit ning siseministrit kutsuma kokku erakorralist koosolekut. See oli esmaspäeval.