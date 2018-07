MES-il täitub täna 25 tegutsemisaastat ning selle ajaga on sihtasutus väljastanud 429 miljoni euro eest käendusi, mille abil on ettevõtjad saanud pankadest laenu 717 miljonit eurot. Lisaks on MES ise väljastanud laene 285 miljoni euro eest ja kokku ulatub MES-i abiga ettevõtjate finantseerimismaht 1 miljardi euroni.