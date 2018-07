Saara Orav peatus Pärnus teises ringis

Naiste üksikmängus Wild Cardiga rahvusvahelise tenniseföderatsiooni 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga võistluse põhiturniirile pääsenud Saara Orav alistas teisipäeval 5/7, 7/6(4) ja 6/2 rumeenlanna Andreia Beberechi. «Viljandlanna asus igas setis juhtima, kuid lasi vastasel järele tulla ja ette minna. Võit on seda magusam, et teises setis olid rumeenlasel kasutada ka matšpallid,» on kirjas tenniseliidu kodulehel.