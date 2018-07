Viljandimaalt leiab kuus käsutavat külanime  

Tõenäoliselt Eesti kuulsaim käskivas kõneviisis asula on Tapa linn Lääne-Virumaal. Just seal on ka selliseid külasid kõige enam ehk 15. Käskivas kõneviisis nimega külasid jätkub kõikidesse maakondadesse ja kõige vähem on neid Põlvamaal, kus asub vaid Puuri küla.