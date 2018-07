Pealik ootab pidu, kui lapsed jõule

“See on minu aastavahetus. Lugematul arvul nii oodatud kui spontaanseid kohtumisi, muusikat, sõprust, armastust ja puhast õnnetunnet. On õnnelikke taaskohtumisi, on paeluvaid esmakogemusi ja tutvusi. On tulejaid ja on minejaid. On ehtsat sügavust kui ka pealiskaudset poosi. On muistset, võimast väärikust ja on tulise kire kirevat kergust. On maailma parimad inimesed ja võrratu, võrratu muusika. Nende tunnete kirjeldamiseks kipub mul sõnu nappima…” sõnab Kiviberg, kui küsida, mis tundeid folk temas tekitab.