Eesti teedel vuravad taas Google‘i autod

Google Maps Street View tänavavaaterakendus on saanud Google Mapsi üheks populaarsemaks lisaks, mis on saadaval juba 85 riigis üle maailma ning katab sealjuures osaliselt ka Arktikat ja Antarktikat. Tänu Street Viewle saavad inimesed näha 360-kraadiseid vaateid tänavatest koos arhitektuuri- ja kultuurimälestistega. Google Street View on ühtlasi saadaval Google Earthis ja Google Mapsi mobiilirakenduses.