Haruldane mündileid heidab valgust eestlaste vähe tuntud ajaloole

Mulgimaa pärimuskultuuri programmi toel tehtud kaevamistöid juhtinud arheoloog Heiki Valk Tartu ülikoolist rääkis, et leiud jäävad enamasti 1260. aasta paiku algavasse ja XIV sajandi teisel poolel lõppevasse ajavahemikku. Need on valdavalt Tartu piiskopkonna mündid, aga leidub ka Taani kuninga võimu ajal Tallinnas vermitud rahasid ning Põhja-Saksamaa hansalinnade brakteaate. Kaevand sattus õnnelikku kohta: selle ühes nurgas oli kivikirikueelne münte sisaldav pinnas osaliselt säilinud. Enamasti oli see ümberehitustööde käigus eemaldatud.