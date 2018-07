«Lisaks müntidele tuli välja üks väga tähelepanuväärne leid, imeväike kollane helmes, aga just selliseid helmeid kandsid eesti naised,» rääkis Valk. «Nii et paar põlvkonda pärast vallutust on eesti naised siin ohverdamas käinud. Huvitav paralleel on, et ohverdamine algas siin enam-vähem samal ajal, kui ehitati Helme linnus, kuid välistada ei saa siiski, et ka varem.