Juhtkiri. Valvuri piirid

Rannavalvurite peamine ülesanne on jälgitaval alal ohtlike olukordade tekkimine ära hoida ning kui see ei õnnestu, siis kärmelt appi tõtata ja inimene hullemast päästa. Isegi kui kõige mustem stsenaarium ei täitu, sest keegi teine sirutab hättasattunule abistava käe, on põhjust uurida, millega tegeles valvur. Asjaolude selgitamine võib aga anda põhjuse nentida, et vetelpäästja polegi patuoinas.