Kuumus rõõmustab ujujat ja kurvastab teetöölist

Loodi-Sultsi teelõigu rekontrueerimise töödejuhata Kurmo Roosipuu sõnul on tema korra 20 aasta jooksul kuuma tõttu pildi tasku pannud. „Peame hakkama saama, ei saa ju nii, et paneme karavani seisma ja lähme kõik koos sööma. Rohke päike ja palavus aeglustab Roosipuu sõnul ka tööprotsessi. „Kuumusega saame küll asfalti teele laduda ning rulliga üle käia, kuid tee ei jahtu piisavalt maha, mis tähendab, et me ei saa liiklejaid peale lasta, see jällegi pahandab inimesi, kuna liiklusreguleerijaga korraldatav teelõik pikeneb.