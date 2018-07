Nüüdseid külaelu edendajaid pole küll põhjust kadestada. Kujutage ette külavanemat, kes oleks sadakond aastat tagasi astunud uue ühise lõkkeplatsi tegemise mõttega esimesse talusse ja kõnelnud: "Ministeeriumihärrad andsid justsama teada, et meie olemegi seesinane loomuomane avalike teenuste osutaja ja kogukondadesse jätkusuutliku rõõmu tooja ja sestap otsivad nemad partnereid, kes soovivad toetada selle valdkonna arengut. Nõnda ongi saanud teatavaks, et ühe eesmärk oleks toetada sotsiaalse ettevõtluse arengut, teise fookus oleks vabaühenduste võimekuse suurendamisel kaasata oma tegevustesse rohkem vabatahtlikke, kolmas töötaks aga selle nimel, et vabaühenduste kaasamine poliitikakujundamisesse oleks läbimõeldum ning kvaliteetsem."