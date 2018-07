Kõpus algas Eesti Etno laager

ETNO laager on 22. korda ning seekord on Kõpu mõisa kogunenud 65 noort.

Teisipäeval kogunes 65 noort Kõpu mõisa, et üheskoos maailmamuusikasse sukelduda. Alanud Eesti Etno laager saab teoks 22. korda ning nagu igal aastal on ka seekord osalejaid üle kogu maailma, 13 riigist. Kaugemad kohad on Austraalia, Tuneesia, Marimaa, Udmurtia ja Portugal. Eestisse tulevad noored kokku, et veidi rohkem kui nädala jooksul üksteiselt õppida ja üksteist õpetada. Laager kulmineerub Viljandi pärimusmuusika festivalil suure kontserdiga, mis antakse 27. juulil kell 14 Kirsimäel.