Haamerklaver on tavalisest klaverist väiksem, selle klaviatuuril on ainult viie oktavi jagu klahve (seejuures asetsevad mustad ja valged klahvid tavaklaveriga võrreldes vastupidi) ning see kõlab märksa intiimsemalt. Klaverist erinev on ka pedaalisüsteem: interpreet peab pedaale vajutama põlve ülespoole surudes.