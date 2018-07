Ilmateenistus hoiatab väga kuuma ilma eest

Kuuma ilma hoiatuse väljastamiseks peab termomeetri näit kerkima 30 kraadini vähemalt kolmandikul Eesti territooriumist. Palavust on oluline hinnata nii õhutemperatuuri kui õhuniiskuse andmete põhjal, sest suure õhuniiskuse korral on palavust raskem taluda. Eesti soojarekordi ajal oli ka õhuniiskus suhteliselt suur ja sellepärast küündis soojaindeks ehk näiv õhutemperatuur peaaegu 40 kraadini. Ka tuule kiirus on palavuse hindamiseks oluline – liikuvama õhu puhul on palavust kergem taluda.