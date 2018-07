Kuidas kaitsta lemmiklooma kuuma ilma korral?  

Jana Adamson tõdeb, et kuumade ilmadega lemmiku autosse jätmine on iga-aastane probleem. «Ikka veel kohtame parklates soojade ilmadega pilukile jäetud akendega autosid, kust vaatab vastu lõõtsutav koer. Nii kuumade ilmadega kohe kindlasti ei päästa looma kuumarabandusest auto avatud aken ega ka auto parkimine varju või parkimismajja,» lisab Jana Adamsons.

Kui keegi näeb kuuma ilmaga parklas seisvat autot, kuhu on jäetud koer üksinda, tasub kohe ühendust võtta häirekeskusega (112). Auto numbrimärgi abil on politseil võimalik tuvastada omanik ja temaga ühendust võtta. Kui looma olekus on märgata ohumärke, tuleb paluda politseilt kiiret tegutsemist.