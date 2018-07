Hotellitoast surnuna leitud mehed olid ühe tänava poisid

Üks mõlemat meest tundnud sõber polnud ka päris kindel, mis tööd Allar täpselt tegi, aga teadis, et ta on tegelnud õhksoojuspumpade paigaldamise ja hooldusega. Tema ülemus olevat olnud Kalmer Kurg, kes lendas samuti koos Allari ja Einariga Odessasse poissmeestepeole, aga pääses kõige hullemast. Ta sattus kriitilises seisus haiglasse, aga tema elu on sõprade teada nüüd väljaspool ohtu.