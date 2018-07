Viljandi hüppetorn avatakse taas kolmapäeval

Linnavalitsus ja vetelpäästjad leppisid kokku, et edaspidi paigaldatakse hüppetorni trepi ette pärast sulgemisaega füüsiline takistus. Samuti on vetelpäästjatel õigus torn sulgeda muul ajal, kui kasutajad ei täida nende korraldusi.

Hüppetornil on juba praegu silt, et torn on avatud kella 10–20. Samuti on sildil juhised ja hoiatused tornist hüppamisel ohutuse tagamiseks.